Фортуна Бест – недорогой отель, который находится в одном из самых зеленых и спокойных районов на северо-востоке Москвы – в Бибирево. От нашей гостиницы можно за 7 минут прогулочным шагом дойти до метро Бибирево или за 5 минут на транспорте добраться до станции Отрадное. На автомобиле – за 15 минут до центра города или за 10 минут до МКАД. В непосредственной близости располагается парк Ботанический сад, а также Всероссийский Выставочный Центр.



Отель Фортуна Бест в Бибирево готов предложить своим гостям три категории номеров – Стандарт, Полулюкс и Люкс. Каждый номер оснащен современным телевизором, кондиционером, а также добротной сантехникой и мебелью. Постоянные клиенты нашей почасовой гостиницы особо отмечают большую площадь даже стандартных номеров, а также качественный ремонт.



Отличные апартаменты не означают высокой цены: стоимость размещения в гостинице Фортуна Бест, расположенной рядом с метро Бибирево и Отрадное, довольно невысока. К примеру, тариф на сутки в номере категории Стандарт составляет всего 3500 рублей; а снять его на час можно всего за 400 рублей (обратите внимание, что у нас действует минимальный срок проживания, который составляет два часа).



Особой гордостью и достоинством Фортуны Бест является персонал. Тактичность, искренняя вежливость и готовность прийти на помощь в любой момент – наши принципы работы. Рады, что постоянные гости отеля на час в Бибирево ценят это.



Обращаем Ваше внимание: мы рекомендуем заранее бронировать номера на ночь и на час, чтобы избежать досадных недоразумений.

Будем рады видеть Вас среди гостей отеля Фортуна Бест в Бибирево!